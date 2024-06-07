Билеты на спектакли с ним скупали сразу после начала продаж: умер артист театра Владимир Латыпов-Догадов

Известный артист Владимир Латыпов-Догадов ушел из жизни после продолжительной болезни. Спектакли с его участием пользовались большой популярностью у зрителей, передает Российская газета.

Все годы, посвященные искусству, Владимир провел на сцене Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан. Его приняли в труппу артистов культурного учреждения еще в 1983 году.

Зрители очень любили Латыпова-Догадова. По данным СМИ, билеты на его выступления раскупались практически мгновенно. В актере отмечали уникальный стиль, настраивающий людей на позитивную волну.

Причиной смерти театрального служащего стала болезнь. Он долгое время пытался справиться с недугом, но все старания оказались тщетны.

Ранее сообщалось, что английский актер кино и сериалов Николас Болл скончался в возрасте 78 лет. Он ушел и жизни вследствие продолжительной болезни.