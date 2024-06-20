Бедрос Киркоров предупреждал Егора Зайцева за год до смерти о «правиле бумеранга» за плохое обращение с отцом

Эстрадный певец Бедрос Киркоров больше года назад предупреждал Егора Зайцева, что его неподобающее поведение в отношении своего знаменитого отца - модельера Вячеслава Зайцева - еще вернется к нему «бумерангом». Об этом порталу Woman.ru рассказал экс-директор Дома моды Slava Zaitsev Николай Головин.

«Все прекрасно помнят эти слова Бедроса Киркорова, которые он говорил, стоя у гроба. Не сомневался, что даром это ему не пройдет. И вот год и один месяц прошел и все вернулось. Нет теперь Егора», - рассказал Головин.

Отец Филиппа Киркорова прокомментировал поведение сына модельера в мае 2023 года.

«Вот у него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. Потому что есть такое правило бумеранга. Егор делал плохо отцу, плохое он и получит», - сказал артист.

Ранее в июне Зайцев-младший был госпитализирован в одну из столичных клиник, 19 июня он скончался в возрасте 64 лет. Сообщалось, что наследник был болен раком кишечника с метастазами в легкие и печени. Кроме того, у него обнаружили анемию и цирроз печени.

Ранее сообщалось, что дом моды Вячеслава Зайцева перейдет супруге Егора после смерти.

В последние годы жизни у Егор Зайцева были сложные отношения с отцом, как писали СМИ, он нелестно о нем отзывался, а в окружение легендарного модельера проникли малознакомые люди, надеявшиеся получить наследство.