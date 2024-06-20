«Наследник первой очереди»: Дом моды Вячеслава Зайцева перейдет жене его сына Егора после смерти
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Дом моды Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора перейдет жене – Екатерине Ромашкиной. Об этом рассказал экс-директор Дома моды Николай Головин.
Его комментарий приводит Telegram-канал «Звездач».
«Это частная собственность, там есть наследник первой очереди — это Катя Ромашкина, жена Егора», - сообщил Головин.
По его словам, у Дома моды нет дальнейшей судьбы, а «Егор ничего не смог сделать». Ромашкина пыталась что-то предпринимать, однако, по словам экс-директора, у нее нет достаточного уровня знаний и профессионализма тянуть «такую махину».
По мнению Головина, Дом моды должен был «выдавать современные коллекции» в стилистике Зайцева. Однако коллектива, который мог бы это делать, нет, говорит собеседник.
«Они же разогнали всех к чертовой матери. Вот и весь Дом моды», - сказал Головин.
Напомним, Егор Зайцев умер вечером 19 июня в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак.