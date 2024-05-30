Коллега Заворотнюк из «Моей прекрасной няни» высказалась о смерти актрисы

Актриса Екатерина Дубакина из «Моей прекрасной няни» высказалась о смерти Анастасии Заворотнюк. Девушка в беседе с 360.ru назвала коллегу трудолюбивым и целеустремленным человеком.

Исполнительница одной из главных ролей в стикоме «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина сыграла Машу Шаталину – дочь героя Сергея Жигунова. Она вспомнила время, когда работала на одной площадке с Заворотнюк, о смерти которой стало известно 30 мая. По словам девушки, Анастасия была очень доброй и всегда помогала коллегам.

«В ней никогда не было актерствования — хочу, не буду. Очень скромно всегда себя вела. Старалась помогать всем коллегам», — поделилась Екатерина.

Девушка вспоминает, что коллега была всегда чуткой к другим.

«Если спрашиваешь какой-то совет, всегда откликалась. Была очень отзывчивым человеком», — отметила актриса.

Дубакина добавила, что смерть Анастасии стала невосполнимой утратой для всех. Она принесла соболезнования близким и пожелала им сил.

«Очень страшная новость», — добавила звезда.

Ранее мы писали о том, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» актриса Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. Она долгое время боролась с тяжелой болезнью, о чем рассказывала ее дочь Анна. Она же подтвердила смерть матери.