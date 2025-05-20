Балетмейстера Григоровича кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище

Ушедшего из жизни 19 мая хореографа Юрия Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, пишут РИА Новости.

Как сообщил источник агентства, покойного сначала кремируют, а после, 23 мая, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

19 мая Юрий Григорович скончался в ЦКБ в возрасте 98 лет, где он находился с 1 мая. Причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с балетмейстером пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.

Большую часть своей творческой карьеры Григорович посвятил Большому театру, где создал знаменитые авторские постановки, включая «Каменный цветок» и «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, а также «Щелкунчик» Петра Чайковского. С 1964 года он занимал должность главного балетмейстера главного театра страны.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее не пускали к хореографу Юрию Григоровичу. Она заявила, что год назад в последнюю встречу с ним тайно пробралась в палату и привезла хурму.