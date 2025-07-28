Автор песен Челентано Чельсо Валли умер на 76-м году жизни

В Болонье на 76-м году жизни скончался Чельсо Валли, известный итальянский композитор, аранжировщик и продюсер.

О смерти композитора сообщил портал Doremifasol без уточнения причин.

Чельсо Валли родился в 1950 году в Болонье. После окончания консерватории начал сотрудничать с Джампьеро Анелли (более известным как Drupi), выпустив альбом Provincia в 1978 году.

Музыкант был одним из пионеров итало-диско, в частности, известен работой с группой Passengers, популярной в СССР в 1980-х.

На протяжении своей обширной карьеры Чельсо Валли сотрудничал с множеством звезд итальянской и мировой эстрады. Среди его клиентов были: Адриано Челентано, Эрос Рамазотти, Андреа Бочелли, Matia Bazar, Джанни Моранди, Раф, Джорджия и Манго. Его музыка также звучала в саундтреках к известным фильмам: «Крестном отце 3» Фрэнсиса Форда Копполы и криминальной драме «Кровные узы».

Многие годы Валли был дирижером оркестра на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, в последний раз — в 2023 году. Он также занимался созданием музыки для телевидения и рекламы.

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