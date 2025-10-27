Автор хитов Булановой Севастьянова написала пророческую песню перед смертью

Друзья ушедшей из жизни 25 октября поэта-песенника Ирины Севастьяновой назвали пророческой ее песню «Прощаю».

Как пояснила в разговоре с aif.ru супруга певца Алмаса Багратиони Надежда, которая дружила с Ириной, текст композиции был автобиографичным и символично предвосхитил уход из жизни поэтессы.

Значительная часть творческого наследия Севастьяновой будет опубликована посмертно, рассказал композитор Дмитрий Прянов. Уже в декабре этого года выйдет альбом Татьяны Булановой с девятью песнями Ирины, а полноформатный релиз запланирован на следующий год.

«К сожалению, она ушла на пике своей творческой карьеры, она была безумно талантлива. Ирина буквально жила своим творчеством», — отметил он.

Напомним, Ирина Севастьянова умерла 25 октября в возрасте 46 лет. Позже стало известно, что автор песен Татьяны Булановой болела раком, но, несмотря на недуг, до последнего старалась работать. Поэтессу похоронят в Абхазии рядом с ее отцом.

Песни на стихи Ирины исполняют Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие знаменитости.