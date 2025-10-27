«Мы в шоке. Ей было всего 46 лет»: названа причина смерти автора песен Татьяны Булановой

Автор песен Татьяны Булановой Ирина Севастьянова скончалась от рака. Об этом aif.ru сообщила ее подруга Надежда.

Жена певца Алмаса Багратиони призналась, что дружила с поэтессой, которая написала много текстов для ее мужа. Новость о серьезной болезни Ирины Севастьяновой стала для многих настоящим потрясением. Но, несмотря на недуг, автор песен продолжала работать.

«Наше общение началось с песни „По-прежнему твой“, текст которой написала Ирина. Она присылала много текстов для Алмаса, но вот этот пробил до мурашек. Мы начали сотрудничать и сдружились, общались уже не только на рабочие темы, но и на личные. Когда Ирина рассказала о своем онкологическом диагнозе, мы были в шоке. Старались ее поддерживать. Ирина сама не унывала, продолжала работать», — поделилась Надежда Багратиони.

По словам подруги поэтессы, в последний раз они общались 24 октября, а на следующий день телефон Ирины Севастьяновой был уже отключен. Друзья узнали о трагедии от общего знакомого. Известие о смерти женщины повергло близких в шок — она была молода и строила планы на жизнь.

«Ей было всего 46 лет. Ирина оставила много песен, которые, к сожалению, выйдут уже после ее смерти», — рассказала подруга Ирины Севастьяновой.

Напомним, автор песен Татьяны Булановой умерла 25 октября в больнице в Сочи после борьбы с раком. Печальную новость сообщил Алмас Багратиони. Композиции на стихи Ирины Севастьяновой исполняют также Екатерина Семенова, Марина Девятова, Сергей Куприк и другие артисты. Согласно воле поэтессы, ее тело будет перевезено из Сочи в Абхазию для захоронения рядом с отцом.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 88 лет скончался Евгений Дога. Композитора, написавшего музыку к фильму «Мой ласковый и нежный зверь», не стало после 20-летней борьбы с раком.