Автор памятника героям Куликовской битвы умер после нападения пьяной компании в Москве

В Москве умер 55-летний скульптор Юрий Кондрашов, известный как автор памятника героям Куликовской битвы. Он скончался в реанимации, куда поступил после нападения пьяной компании.

Об этом сообщает ИА Регнум.

Кондрашов умер 27 июня в 21:30 – спустя 4 дня после инцидента.

23 числа скульптор возвращался домой через сквер, расположенный на Новопесчаной улице в Москве. Кондрашов сделал замечание компании и попросил вести себя тише.

В ответ его ударили по лицу – Юрий упал на асфальт. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, а на друзей составили административные протоколы о мелком хулиганстве. 29-летний мужчина, после удара которого Юрий оказался в реанимации и затем умер, отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось о смерти 25-летнего актера Дмитрия Кондрашова. Он известен по съемкам в сериале «Через прицел».