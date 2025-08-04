Автор известного фото Че Гевары Родриго Мойя умер на 92-м году жизни

Известный мексиканский фотограф, писатель, публицист Луис Родриго Мойя Морено умер на 92-м году жизни, сообщает Mexico News Daily.

Мойя скончался в своем доме в городе Куэрнавака после перенесенной операции.

Луис Родриго Мойя Морено родился в 1934 году в Колумбии, но впоследствии получил мексиканское гражданство. Он оставил после себя богатое творческое наследие, охватывающее различные виды искусства. Его карьера началась с фотографии, где он проявил себя как талантливый репортер, освещавший важные исторические события Латинской Америки. Позднее он переключился на писательство и кино, оставив заметный след в этих областях.

Мойя наиболее известен благодаря своим фотоснимкам Фиделя Кастро и Че Гевары, сделанным на Кубе в 1964 году. Его портрет Че Гевары под названием «Меланхоличный Че» стал одним из самых узнаваемых образов революционера в мировой истории. Фотограф также документировал партизанские движения в Венесуэле и Гватемале, вторжение США в Санто-Доминго и Кубинскую революцию, запечатлевая быт и борьбу простых людей, социальные контрасты и политическую напряженность 1950−60-х годов.

Его работы публиковались в ведущих СМИ и выставлялись в США и Мексике. В 1997 году он был удостоен Национальной литературной премии Мексики за сборник рассказов.

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