Австралийский радиоведущий Леон Байнер умер из-за острого лейкоза в 77 лет

В возрасте 77 лет ушел из жизни легендарный австралийский радиоведущий Леон Байнер. Долгое время он боролся с острым лейкозом. О его смерти пишет Daily Mail.

Байнер умер во вторник, 11 ноября. Его кончину также подтвердила коммерческая радиостанция FIVEAA, на которой радиоведущий проработал последние годы до того, как уйти на пенсию в 2022-м.

Леон Байнер решил стать радиоведущим еще в подростковом возрасте после случайной встречи с легендой австралийского театра Джоном Беллом, основателем труппы Bell Shakespeare.

За свою почти шестидесятилетнюю карьеру диктор поработал практически во всех штатах Австралии. Но именно в 1999 году он получил предложение, которое принесло ему наибольшую известность: он стал ведущим утреннего ток-шоу на радиостанции FIVEAA AM в Аделаиде.

Байнер взял интервью у некоторых самых известных мировых звезд, в том числе у Арнольда Шварценеггера. Он также регулярно появлялся на австралийском телевидении, в том числе в программах Sunrise и Today Tonight на канале Channel Seven.

