Артистке дважды удалось победить рак: Майра Гомес Кемп умерла, поскользнувшись в спальне

Актриса театра, кино, сериалов и теленовелл Майра Гомес Кемп скончалась на 77-м году жизни. Она так и не сумела оправиться от травм, полученных в результате неудачного падения у себя дома в Андалусии.

Кемп лежала дома до тех пор, пока ее не обнаружили. Прошло около суток, передает Россинская газета со ссылкой на зарубежные СМИ. Актриса жила одна. В беспомощном состоянии ее нашла соседка.

Через некоторое время Кемп умерла, так и не оправившись от травм. При этом она дважды смогла победить рак.

Всего на экранном счету кубано-испанской звезды порядка сотни проектов. Она начала сниматься в 60-х. Тогда она сыграла в классическом хорроре «Смертельное проклятие Тарту».

Ранее французский актер Пьер Вернье скончался в возрасте 93 лет. Он сыграл с Жаном-Полем Бельмондо в «Профессионале».