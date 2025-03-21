Артиста Бедроса Киркорова похоронят рядом с могилами Моисеева и Юдашкина

Артиста Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище, где начались последние приготовления к погребению. Как сообщает «Жизнь», место последнего упокоения было выбрано рядом с именитыми деятелями культуры.

Известно, что Бедроса Киркорова похоронят рядом с могилами Бориса Моисеева, Ирины Мирошниченко, Валентина Юдашкина и Сергея Доренко. Журналисты отмечают, что отпевание состоится в храме Христа Спасителя в 12:00, а в 14:00 гроб с телом отвезут на Троекуровское кладбище.

Напомним, что артист и отец певца Филиппа Киркорова ушел из жизни 18 марта. Ему было 92 года. В последнее время у мужчины обострились проблемы со здоровьем, была пневмония и сердечно-сосудистые заболевания.

Домработница Людмила Дороднова, которая больше 30 лет прожила в семье Филиппа Киркорова, рассказала, что Бедрос Киркоров предчувствовал свою смерть. Она вспомнила его слова: «Ну, все, полгода, и я не жилец».

Ранее мы писали о том, что семья Бедроса Киркорова захотела выпустить записи воспоминаний о его жизни. Как признался его сын Филипп, в конце жизни отец поделился многими личными историями.