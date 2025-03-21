Семья Бедроса Киркорова захотела выпустить записи воспоминаний о его жизни

Семья народного артиста РФ Бедроса Киркорова в ближайшее время может выпустить записи воспоминаний о его жизни. Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил его сын, певец Филипп Киркоров.

Как признался музыкант, в конце жизни отец поделился многими личными историями.

«Все такие подробности мы успели запечатлеть на пленке, в записях, так что, может быть, в ближайшее время опубликуем эти удивительные воспоминания, даже я не все знал», — рассказал исполнитель.

Артист уточнил, что отец «был в полном уме и помнил все». В частности, Киркоров-старший рассказал о том, как познакомился с супругой на концерте под руководством Леонида Утесова, а также о рождении сына.

Напомним, болгарский, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года. Ему было 92 года. По некоторым данным, причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Ранее домработница Людмила Дороднова рассказала, что Бедрос Киркоров предсказал свою смерть.