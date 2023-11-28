Арестованный экс-избранник Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По информации источника, «банщик» Сергей Кузнецов повесился в камере СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Его тело обнаружил другой арестант. На данный момент выясняются подробности.

Напомним, что Кузнецова арестовали за нанесение тяжких телесных повреждений своей жене. Как выяснилось позднее, мужчина приревновал супругу к бывшему ухажеру. Примечательно, что сама Волочкова неоднократно заявляла о спокойном характере Сергея. По словам балерины, он всегда трепетно к ней относился и никогда не вел себя агрессивно.

Напомним, что в августе 2023 года жена экс-избранника Волочковой попросила выпустить из СИЗО избившего ее мужа. Тогда Анастасия Кондрачук заявила, что давно простила супруга. Подробности смотрите в этой статье.