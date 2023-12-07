Американский актер умер от редкого вида рака прямо во время терапии

Американский актер, телеведущий и режиссер Ральф Сирелла, борющийся с редким видом рака, умер во время терапии. Ему было 58 лет.

Подробности сообщает «Российская газета».

Сирелла скончался 5 декабря: во время медицинской процедуры его сердце остановилось. О смерти 58-летнего актера рассказал его коллега Говард Стерн в своей программе.

Сирелла работал у него визажистом, художником по костюмам, декоратором. Они дружили более 40 лет.

По данным сайта Vseprozvezd.ru, Сирелла страдал лимфомой.

Ранее сообщалось о смерти 50-летней певицы и актрисы Роны Хартнер. У знаменитости был множественный рак: пятисантиметровая опухоль в легких и 7 очагов онкологии в мозге. Она известна по фильмам «Время волков», «Асфальтовое танго». В 1999 году Хартнер заподозрили в связи с президентом Румынии, но артистка назвала все инсценировкой.