Американская актриса Джуди Балабан умерла в возрасте 91 года, об этом пишет aif.ru.

По данным журналистов, Балабан скончалась 19 октября, спустя неделю после своего 91-го дня рождения, который она отмечала 13 октября. Писательница умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса. О причинах смерти и дате похорон близкие Балабан пока не сообщали.

Джуди Балабан известна по ролям в фильмах и сериалах «Воображать», «История кино: Одиссея», «Грейс Келли: Американская принцесса». Кроме того, она является автором бестселлера «Подружки невесты: Грейс Келли и шесть близких друзей».

Балабан родилась в известной семье. Ее отец был президентом кинокомпании Paramount, а брат был известным джазовым музыкантом.

Джуди Балабан пережила свою дочь Викторию на три года — девушка скончалась в 2020 году.

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