Алла Пугачева упомянула Софию Ротару, прощаясь с Вячеславом Добрыниным

Певица Алла Пугачева в прощальных словах композитору Вячеславу Добрынину упомянула артистку Софию Ротару. Примадонна в траурном панегирике рассказала, что когда-то помогла ему записать песню для «хуторянки».

Поминальные слова Пугачевой приводит mk.ru.

Певица записала композицию «Вспоминай меня» по просьбе Добрынина. Это была его первая песня. Пугачева рассказала: маэстро боялся, что песня не понравится.

«Но, слава Богу, понравилась. Я старалась. Даже красиво написала клавир этой песни, потому как Слава не умел это делать. Я же тогда была никому неизвестна как певица, а Соню уже знали», - поделилась Пугачева.

Она призналась: все были рады, что Ротару осталась довольна и исполнит песню. По воспоминаниям Примадонны, «Слава даже плакал от радости», он благодарил Аллу и музыкантов.

Ранее сообщалось, что Пугачева передала венок в день похорон Добрынина с надписью «Навсегда в моей душе».