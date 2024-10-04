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Опубликовано 04 октября 2024, 18:20
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Алла Пугачева упомянула Софию Ротару, прощаясь с Вячеславом Добрыниным

Алла Пугачева упомянула Софию Ротару в прощальных словах Вячеславу Добрынину.
Алла Пугачева упомянула Софию Ротару, прощаясь с Вячеславом Добрыниным

© Starface.ru

Певица Алла Пугачева в прощальных словах композитору Вячеславу Добрынину упомянула артистку Софию Ротару. Примадонна в траурном панегирике рассказала, что когда-то помогла ему записать песню для «хуторянки».

Поминальные слова Пугачевой приводит mk.ru.

Певица записала композицию «Вспоминай меня» по просьбе Добрынина. Это была его первая песня. Пугачева рассказала: маэстро боялся, что песня не понравится.

«Но, слава Богу, понравилась. Я старалась. Даже красиво написала клавир этой песни, потому как Слава не умел это делать. Я же тогда была никому неизвестна как певица, а Соню уже знали», - поделилась Пугачева.

Она призналась: все были рады, что Ротару осталась довольна и исполнит песню. По воспоминаниям Примадонны, «Слава даже плакал от радости», он благодарил Аллу и музыкантов.

Ранее сообщалось, что Пугачева передала венок в день похорон Добрынина с надписью «Навсегда в моей душе».

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алла Пугачева
Вячеслав Добрынин
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