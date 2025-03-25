Актрису Ларису Голубкину похоронят рядом со Светличной и Киркоровым

25 марта на Троекуровском кладбище похоронят артистку Ларису Голубкину, ушедшую из жизни в возрасте 85 лет. Для могилы звезды «Гусарской баллады» выделили место на 21-м участке.

По данным aif.ru, по соседству с могилой вдовы Миронова находятся захоронения именитых артистов: Светланы Светличной, Бедроса Киркорова, Тамары Мионоровой, Сергея Юрского и Валентина Юдашкина.

Прощание с артисткой проходило в Храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. После этого процессия выдвинулась на Троекуровское кладбище.

Супруг и мама звезды похоронены на Ваганьковском кладбище. Предполагалось, что Голубкина найдет покой рядом с Андреем Мироновым, но рядом с ним не оказалось свободного места.

Напомним, Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году знаменитости диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней артистка боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

На прощание с артисткой пришли многие знаменитости. В числе присутствующих была Вера Алентова, которую еле узнали из-за изменившейся внешности.