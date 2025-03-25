Изменившуюся актрису Веру Алентову еле узнали на прощании с Ларисой Голубкиной

83-летняя актриса Вера Алентова пришла на прощание с коллегой – Ларисой Голубкиной. Народную артистку РФ узнали не сразу.

Алентова рассказала, что нечасто виделась с Голубкиной, но их связывали теплые отношения. Последний раз актрисы тесно общались два года назад, сообщила «Жизнь».

Говоря о смерти Голубкиной, Алентова произнесла: «Уходит наше поколение! Жаль, но это естественный процесс!»

Издание mk.ru отмечает, что актрису не все узнали – она сильно изменилась. Журналисты спрашивали друг у друга, кто это.

Известно, что Алентова делала пластику несколько лет назад. Ее внешность после этого так и осталась отличной от той, что была до операции.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Ольга Середина рассказала сайту «Страсти», почему лицо актрисы исказилось после попытки омоложения.