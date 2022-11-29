11:02, 29 ноября 2022
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Актрису и «Мисс Казахстан-2000» нашли мертвой в Москве рядом с ребенком
Актриса Театра Луны и «Мисс Казахстан-2000» Наталья Семаго умерла в Москве. Ее нашел ребенок.
37-летняя Семаго находилась в квартире на Ростовской набережной. Рядом был ребенок.
Он обратился к соседям с просьбой вызвать скорую. Но Семаго скончалась до приезда врачей.
Что стало причиной смерти – непонятно. В театре также не догадываются, почему так произошло.
Ранее сообщалось о смерти в Москве «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Telegram-канал Shot
Автор:Лилия КараеваТеги: