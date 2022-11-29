Актрису и «Мисс Казахстан-2000» нашли мертвой в Москве рядом с ребенком

Актриса Театра Луны и «Мисс Казахстан-2000» Наталья Семаго умерла в Москве. Ее нашел ребенок.

37-летняя Семаго находилась в квартире на Ростовской набережной. Рядом был ребенок.

Он обратился к соседям с просьбой вызвать скорую. Но Семаго скончалась до приезда врачей.

Что стало причиной смерти – непонятно. В театре также не догадываются, почему так произошло.

Ранее сообщалось о смерти в Москве «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой.