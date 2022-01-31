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30-летняя «Мисс Кузбасс-2010» погибла от рук супруга

Жестокое убийство королевы красоты произошло в Москве. 30-летняя «Мисс Кузбасс-2010» пропала в начале января, заявление о пропаже супруги написал ее муж. Его же теперь подозревают в убийстве.
30-летняя «Мисс Кузбасс-2010» погибла от рук супруга

В Москве была убита «Мисс Кузбасс-2010» Ксения Сапожкова, сообщает телеграм канал 112. По подозрению в убийстве был задержан ее муж, замначальника отдела московского метро Александр Попов. 11 января мужчина обратился в полицию и заявил о пропаже жены. Якобы Ксения улетела на отдых в Дубай еще в конце августа и со временем перестала выходить на связь. Предполагаемый убийца также признался, что ему пришлось отправить к родственникам их общую шестилетнюю дочь, так как на нее не хватало времени.

Ксения Сапожкова

Ксения Сапожкова

Фото: triumfmodels.ru

Однако следователям удалось установить, что девушка не пересекала границу в указанные даты.

А посты в социальной сети публиковал муж. Он решил таким образом скрыть преступление и вел аккаунт жены с отдыха самостоятельно. Он также отвечал в от ее имени в инстаграм родственникам и друзьям. Александр Попов сам пришел с повинной и признался, что убил жену после ссоры, а тело расчленил и выбросил в реку. На данный момент тело жертвы так и не нашли. Отметим, что позже Попов отказался от данных ранее показаний. Однако телефон его жены остался при нем, это свидетельствует против него.

Суд арестовал Александра на два месяца.

Фото: unsplash.com

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