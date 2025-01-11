Актрису Евгению Добровольскую похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Народную артистку России Евгению Добровольскую, скончавшуюся 10 января после продолжительной болезни, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщили NEWS.ru в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, церемония прощания пройдет 14 января в 10:00 на Основной сцене.

В 13:00 состоится отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах. В этот же день актрису похоронят.

Евгения Добровольская проработала в МХТ им. А. П. Чехова 33 года и сыграла десятки ролей.

Напомним, Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет. По данным источников, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне рака, с которым актриса боролась последний год.

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП в центре Москвы со смертельным исходом, был вторым мужем Евгении Добровольской. Артисты поженились в 1990 году. Через год у пары родился общий сын Николай. В 1997 году супруги развелись.

Ранее актер Никита Ефремов прокомментировал смерть Евгении Добровольской. В своем блоге сын Михаила Ефремова подчеркнул, что покойная актриса не его мать, так как многие подписчики начали выражать ему соболезнования.