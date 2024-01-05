Актриса турецких сериалов умерла от кровоизлияния во время чтения сценария, об этом сообщает «Российская газета».

По данным журналистов, актриса Айла Алган ушла из жизни 4 января. Турецкая знаменитость, которой недавно исполнилось 86 лет, почувствовала себя плохо во время чтения сценария к новому сериалу.

Актрису доставили в больницу с кровоизлиянием в мозг, однако спасти ее врачам не удалось. Отмечается, что прощание с Алган состоится в субботу, 6 января.

Айла Алган — турецкая актриса театра и кино и певица. На ее счету около 40 ролей. Одной из самых известных работ Алган стала роль в сериале «Тысяча и одна ночь». Она также играла в сериалах «Семья змея» и «Последний гарем».

Ранее мы писали о том, что в возрасте 100 лет скончалась актриса из «Мэри Поппинс» Глинис Джонс. Знаменитость умерла в доме престарелых, где она проживала последние несколько лет.