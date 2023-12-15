Актриса театра и кино Мадина Галимханова умерла в возрасте 80 лет

Умерла актриса театра и кино Мадина Галимханова. Ей было 80 лет. О смерти заслуженной артистки РСФСР сообщили в Волгоградском музыкальном театре, где она служила на протяжении 53 лет.

Мадина Галимханова скончалась 14 декабря, однако известно об этом стало только сейчас. Причина смерти и дата похорон не уточняется.

Всего на счету актрисы более 120 ролей в различных спектаклях и музыкальных постановках. Кроме того, она создала цикл программ о театре на областном телевидении. В Волгоградском музыкальном театре назвали Мадину галимханову примером беззаветного служения искусству.

Ранее мы писали, что бразильский певец Педро Энрике умер на сцене во время своего выступления. У 30-летнего артиста случился сердечный приступ, врачи не смогли спасти его. У музыканта остались молодая жена, с которой он прожил 10 лет, и дочь, родившаяся всего два месяца назад.