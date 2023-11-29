Актриса Тамара Солодовникова умерла в 98 лет в московской квартире

В Москве нашли мертвой советскую актрису Тамару Солодовникову. Ей было 98 лет. По информации портала ИА Регнум, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Солодовникова была известна как на театральной сцене, так и в кино. Она играла в Театре Балтийского флота в городе Лиепая, Рижском театре русской драмы, а также в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте». Там она проработала вплоть до выхода на пенсию. Что касается фильмографии, то в ней можно увидеть такие проекты как «Дом и хозяин», «Скрипка Ротшильда», «Глава семьи» и «Графиня».

Отметим, что артистка была замужем лишь раз – за коллегой Сергеем Штейном. Они вместе не только жили, но и работали. В браке у них родился сын Владимир, который тоже пошел в творческую профессию. Правда, стал он не артистом или режиссером, а переводчиком фильмов. Наследник Солодовниковой был штатным переводчиком кинотеатра «Иллюзион» Госфильмофонда РФ.

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