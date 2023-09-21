Актриса сериала «Скорая помощь» Роуз Грегорио умерла на 98-м году жизни

Не стало американской актрисы, звезды медицинских драм Роуз Грегорио. На момент смерти ей было 97 лет. Как рассказал ее племянник, ушла она по естественным причинам. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам родных, Роуз скончалась в собственном доме без мучений. Большую половину своей жизни она посвятила карьере, но при этом успевала уделять время и личной жизни. Свою первую и единственную любовь Грегорио повстречала в Йельском университете. Она вышла замуж за режиссера Улу Гросбарда, но детей у супругов не было.

В фильмографии актрисы числятся десятки проектов, но значительную часть составляют картины именно о медиках. Так, она сыграла в проектах «Скорая помощь», «Доктор Даги Хаузер», «Медицинский центр» и других. Кроме того, Роуз выступала и в театре, за одну роль в котором стала лауреаткой Clarence Derwent Awards.

Ранее умерла 86-летняя актриса из ремейка «Моей прекрасной няни» Гриманеса Хименес. Как стало известно, она скончалась из-за нарушения мозгового кровообращения.