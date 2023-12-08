Актриса ростом менее полутора метров и с синдромом Дауна умерла в 53 года

В Калифорнии умерла актриса с синдромом Дауна Андрея Фэй Фридман. Ей было 53 года.

О кончине знаменитости сообщает «Российская газета».

Смерть наступила 3 декабря, но известно об этом стало гораздо позже. По словам отца Фридман, у актрисы начались осложнения болезни Альцгеймера, что и стало причиной смерти. Артистка умерла в своем доме, расположенном в Санта-Монике.

Фридман снялась более чем в 15 проектах. Ее фильмография включает такие картины, как «Спасатели Малибу», «Крутой Уокер» и другие. Известно, что помимо врожденной хромосомной аномалии, у актрисы был небольшой рост – менее полутора метров.

Ранее сообщалось о смерти 86-летней индийской актрисы Лилы Киран. Зрителю она известна под псевдонимом Лилавати. Причина смерти – обострившиеся после тяжелого заболевания возрастные недуги. За карьеру актриса снялась более чем в 600 фильмах.