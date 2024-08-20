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Опубликовано 20 августа 2024, 16:29
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Актриса лежала с платком на голове: мать 37-летней Екатерины Васильевой расплакалась у белого гроба

Мать успокаивали у белого гроба актрисы Васильевой, лежавшей с платком на голове.
Актриса лежала с платком на голове: мать 37-летней Екатерины Васильевой расплакалась у белого гроба

© Freepik

37-летняя актриса Екатерина Васильева лежала в гробу с белым платком на голове. Мать покойной не могла сдержать слез – ее успокаивали родные.

Об этом сообщает The Voice.

Прощание с актрисой состоялось в Малом театре, где Васильева играла с 2011 года. Артистка лежала в белом гробу.

Мать погибшей была в черном платке, ее поддерживал зять – Дмитрий Воронин. Женщина расплакалась – одна из родственниц подошла к ней, вытерла слезы и обняла.

На прощании с пронзительной речью выступили муж, коллеги, народный артист России Валерий Афанасьев. Он попросил у погибшей прощения и указал, что актриса была «воздушная, романтичная».

После всех речей гроб с телом закрыли крышкой. Его вынесли из театра под аплодисменты.

Напомним, Васильева умерла 15 августа в результате несчастного случая. По одной из версий, она попала под поезд. У актрисы осталась пятимесячная дочь.

Источник фото:Freepik
Источник:The Voice
Автор:Лилия Караева
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