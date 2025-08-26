Актриса Куварзина публично простилась с умершим экс-мужем Алексеем Аптовцевым

Актриса Юлия Куварзина, известная по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой», публично простилась со своим бывшим мужем, актером Алексеем Аптовцевым, который скончался 25 августа после борьбы с раком за неделю до своего 50-летия.

Куварзина почтила память в соцсетях, опубликовав фотографию экс-супруга и кадр из фильма с его участием.

«Светлая память! Покойся с миром», — написала актриса.

Она также выложила атмосферный снимок из автомобиля в дождливый день, сопроводив его подписью: «Погода плачет...».

Юлия Куварзина и Алексей Аптовцев познакомились на сцене Театра на Таганке. Они поженились в 2008 году, а развелись в 2013 году, но о разрыве стало известно только спустя шесть лет. У них есть дочь Лиза.

Новость о смерти артиста, который запомнился зрителям по сериалам «Склифосовский» и «Кремлевские курсанты», прокомментировала и его друг, преподаватель Наталья Титова. В своем блоге она назвала его уход трагедией.

«Скончался великий русский артист, глыба, философ, тончайший и глубочайший человек и мой друг Алексей Аптовцев... Этот человек всегда говорил на языке души, жил душой и дарил нам всем Бога в каждом слове», – говорится в сообщении.

