Актриса Куварзина публично простилась с умершим экс-мужем Алексеем Аптовцевым
© East News
Актриса Юлия Куварзина, известная по сериалам «Воронины» и «Не родись красивой», публично простилась со своим бывшим мужем, актером Алексеем Аптовцевым, который скончался 25 августа после борьбы с раком за неделю до своего 50-летия.
Куварзина почтила память в соцсетях, опубликовав фотографию экс-супруга и кадр из фильма с его участием.
«Светлая память! Покойся с миром», — написала актриса.
Она также выложила атмосферный снимок из автомобиля в дождливый день, сопроводив его подписью: «Погода плачет...».
Юлия Куварзина и Алексей Аптовцев познакомились на сцене Театра на Таганке. Они поженились в 2008 году, а развелись в 2013 году, но о разрыве стало известно только спустя шесть лет. У них есть дочь Лиза.
Новость о смерти артиста, который запомнился зрителям по сериалам «Склифосовский» и «Кремлевские курсанты», прокомментировала и его друг, преподаватель Наталья Титова. В своем блоге она назвала его уход трагедией.
«Скончался великий русский артист, глыба, философ, тончайший и глубочайший человек и мой друг Алексей Аптовцев... Этот человек всегда говорил на языке души, жил душой и дарил нам всем Бога в каждом слове», – говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что появились подробности смерти второго племянника Сергея Зверева в зоне СВО.