«Сразу почувствовали неладное»: появились подробности смерти второго племянника Сергея Зверева в зоне СВО

Стилист Сергей Зверев раскрыл подробности смерти и поисков племянника в зоне СВО. По его словам, родственника не было в списках умерших и живых, а его тело в итоге обнаружили по ДНК матери.

Детали узнал сайт mk.ru.

Племянник Зверева ушел на задание больше месяца назад и пропал. Игорь перестал звонить матери, хотя раньше был на связи ежедневно.

«Мы сразу почувствовали неладное. Потому что Игорь был на связи со своей мамой на связи каждый день. А в последнее время звонков от него не стало», - поделился стилист.

Родственника не было в списках, а семья начала думать, что он попал в плен.

«Мама Игоря не так давно сдавала анализ ДНК. Видимо, благодаря ему Игорька нашли», - поделился Зверев.

Целый месяц женщину поддерживает мать Сергея, она живет с родственницей. Случившееся в семье стилист назвал «страшным горем».

Напомним, зимой в зоне СВО погиб другой племянник Зверева Андрей. Спустя несколько месяцев в семью пришла новая беда – умер второй племянник.