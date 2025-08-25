«Сразу почувствовали неладное»: появились подробности смерти второго племянника Сергея Зверева в зоне СВО
© Starface.ru
Стилист Сергей Зверев раскрыл подробности смерти и поисков племянника в зоне СВО. По его словам, родственника не было в списках умерших и живых, а его тело в итоге обнаружили по ДНК матери.
Детали узнал сайт mk.ru.
Племянник Зверева ушел на задание больше месяца назад и пропал. Игорь перестал звонить матери, хотя раньше был на связи ежедневно.
«Мы сразу почувствовали неладное. Потому что Игорь был на связи со своей мамой на связи каждый день. А в последнее время звонков от него не стало», - поделился стилист.
Родственника не было в списках, а семья начала думать, что он попал в плен.
«Мама Игоря не так давно сдавала анализ ДНК. Видимо, благодаря ему Игорька нашли», - поделился Зверев.
Целый месяц женщину поддерживает мать Сергея, она живет с родственницей. Случившееся в семье стилист назвал «страшным горем».
Напомним, зимой в зоне СВО погиб другой племянник Зверева Андрей. Спустя несколько месяцев в семью пришла новая беда – умер второй племянник.