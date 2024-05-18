Актриса из «Улиц разбитых фонарей» Наталия Кудрявцева умерла в 91 год

Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе «Петербург-концерта», где она проработала более 40 лет.

Впервые на сцену артистка вышла в 1954 году. В тот период она устроилась в Ленинградский театр юного зрителя, где прослужила до 1975 года. После Наталия Кудрявцева начала работать в «Петербург-концерте» — даже в солидном возрасте она выступала на творческих вечерах с романсами.

Актриса активно снималась и в фильмах. Первой ее киноработой стала роль Люси в драме «На острове Дальнем». Также она появилась в картинах «И снова утро» и «Андрейка».

Помимо этого, Наталия Кудрявцева сыграла небольшую роль во втором сезоне «Тайн следствия» и снялась в нескольких сезонах «Улиц разбитых фонарей».

О причинах смерти актрисы не уточняется.

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