Актриса из «Санта-Барбары» Ширли Энн Филд умерла в 87 лет

Скончалась актриса Ширли Энн Филд, сыгравшая в культовом сериале «Санта-Барбара». Ей было 87 лет. Новость о смерти знаменитости сообщили ее члены семьи. Их слова приводит издание The Sun.

Родственники Филд поделились, что ее не стало 10 декабря. Она умерла тихо дома в окружении близких. «Ширли Энн будет очень не хватать, ее запомнят за несокрушимый дух и невероятное наследие, охватывающее более пяти десятилетий на сцене и экране», - цитирует слова семьи СМИ.

Отметим, что актриса дебютировала на экране еще 1950-х годах. С 15-ти лет она работала моделью, а потом решила покорять кинематограф. Широкая известность к ней пришла после роли в картине «Комедиант», где ее экранным партнером был Лоуренс Оливье – экс-супруг Вивьен Ли.

Также в фильмографии Ширли Энн числятся проекты «История любви леди Чаттерлей», «Сила троих», «Дом живых мертвецов», «Моя прекрасная прачечная», «Досье Рэйчел» и другие.

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