Актриса из «Ночного дозора» Джульетт Карре умерла после своего 90-летия

Французская актриса Джульетт Карре умерла после 90-летия. Причина смерти не уточняется.

О кончине актрисы театра и кино рассказала «Российская газета» со ссылкой на сообщения западных СМИ и актрисы Гвендолин Амон.

Каких-либо подробностей не приводится.

Известно, что 22 ноября Карре исполнилось 90 лет. Она известна по работам в фильмах «Ночной дозор», «Скупой», «Смерть короля» и другим.

Карре была женой актера Мишеля Буке. Он ушел из жизни весной 2022 года в возрасте 97 лет. Карре была его частой партнершей на сцене и на экране.

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