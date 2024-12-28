Актриса из «Киборга» умерла от отравления угарным газом

В Пенсильвании умерла канадская супермодель и актриса Дейл Хэддон. Ей было 76 лет. Актрису без признаков жизни обнаружили утром 27 декабря в ее доме. По предварительным данным, причиной смерти стала утечка газа из-за неисправности газовой колонки, сообщает NBC Philadelphia.

В доме также находился 76-летний мужчина, личность которого не уточняется. Его доставили в больницу для дальнейшего лечения. Прибывшие на место медики и один офицер также получили отравление угарным газом, но им оказали своевременную помощь.

Дейл Хэддон родилась в Торонто, где построила карьеру супермодели. После она перебралась в Голливуд и дебютировала в кино в 1973 году. Пик ее карьеры пришелся на 1970−1990-е. Дейл сыграла в «Спермуле», «Киборге», «Пулях над Бродвеем» и других известных картинах. Всего она появилась в 25 фильмах и нескольких телешоу.

В середине 2000-х годов она также работала корреспондентом CBS News.

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