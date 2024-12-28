32-летний рэпер OG Maco умер в больнице после огнестрельного ранения в голову

В Лос-Анджелесе умер 32-летний рэпер OG Maco (Бенедикт Ихезиба), не выходя из комы. Две недели назад он попал в больницу с огнестрельным ранением, медики делали все для спасения музыканта, но помочь ему не удалось.

По данным TMZ, OG Maco умер накануне вечером в больнице в окружении семьи. Родные артиста охарактеризовали жизнь и карьеру рэпера как «свидетельство стойкости, креативности и безграничной любви».

Музыкант попал в больницу 12 декабря после огнестрельного ранения в голову. Источники сообщали, что ему стало хуже. Состояние звезды стало критическим, врачам не удалось реанимировать OG Maco.

Его семья заявила, что влияние Maco «навсегда останется запечатленным в наших сердцах», и попросила фанатов связаться с ними через личные сообщения, чтобы поделиться своими мыслями и соболезнованиями.

Изехиба родился в Колледж-Парке и стал известным 10 лет назад благодаря песне U Guessed It. Спустя год его называли одним из лучших рэперов-новичков, но успеху артиста препятствовали проблемы со здоровьем и несчастные случаи.

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