Актриса из фильма «Цирк зажигает огни» Галина Адаскина умерла в 95 лет

Умерла актриса и воздушная гимнастка Галина Адаскина. Ей было 95 лет. Она ушла из жизни еще 5 мая. Некролог был опубликован на сайте Российской государственной цирковой компании.

Что стало причиной смерти артистки, пока не раскрывается. В пресс-службе лишь отметили, что Адаскина до последнего оставалась выдающейся личностью, хрупкой снаружи, но при этом сильной внутри женщиной.

«Трудолюбивая и настойчивая, под куполом цирка она исполняла то, чего не делала ни одна гимнастка в стране. Обладая по-настоящему врожденным даром, Галина Адаскина в полной мере реализовалась в профессии, а по завершении основной творческой деятельности не менее талантливо режиссировала и готовила цирковые программы», - отметили в сообщении.

Отметим, что Адаскина была цирковой артисткой, кинорежиссером и актрисой. Она снималась в лентах «Человек в зеленой перчатке» и «Цирк зажигает они». Также она много гастролировала и поражала зрителей сложнейшими трюками на арене. В 1953-м году Галина получила травму, после которой пару лет не могла выступать, но потом вновь начала участвовать в шоу.

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