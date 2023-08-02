Ирина Мирошниченко до госпитализации стала затворницей из-за страха смерти

Актриса Ирина Мирошниченко по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вчера, 1 августа, врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. И пока они делают все возможное, чтобы спасти пациентке жизнь, в СМИ активно обсуждают, что могло послужить причиной возникновения болезни.

Близкие звезды советского кино признались, что «тревожные звоночки» были задолго до госпитализации. Примерно полгода назад Ирина Петровна ограничила свой круг общения и практически полностью перестала выходить из дома. Как сообщает издание «7 Дней.ru», затворничество актриса выбрала из-за страха смерти. Она боялась, что ей может стать неожиданно плохо на улице, и никто не окажет ей помощь.

Также известно, что первые признаки плохого самочувствия у Мирошниченко проявились после дня рождения в конце июля. Однако артистка предпочитала игнорировать симптомы, даже не подозревая, что они указывали на тяжелую форму гриппа. Напомним, что, по неподтвержденной информации, в больнице у Ирины Петровны нашли опухоль в головном мозге и поставили диагноз - аденома гипофиза.

На данный момент 81-летняя Мирошниченко по-прежнему находится в реанимации. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий признался, что все близкие и коллеги молятся за нее и надеются, что вскоре появится положительная динамика в ее лечении.