Актриса и режиссер из Венгрии Юдит Элек умерла на 88-м году жизни

Актриса и режиссер Юдит Элек умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Актриса и режиссер из Венгрии Юдит Элек скончалась 1 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Юдит Элек родилась 10 ноября 1937 года. За свою карьеру она сняла 16 фильмов. Ее картина «День Марии» был показан в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 1984 года.

Режиссер прославилась негуманным поступком с животными во время съемок одного из своих фильмов. Она заставила ассистентов обмазать горючим веществом 14 овец, которых затем сожгли заживо. После этого 69 ученых Ягеллонского университета потребовали от властей запретить Юдит Элек въезд в Польшу.

