Актриса фильма «Макаров» и кастинг-директор Инна Штеренгарц умерла в свой день рождения

В свой день рождения, 2 ноября, умерла актриса, сценарист и один из самых авторитетных кастинг-директоров России Инна Штеренгарц.

О смерти Штеренгарц сообщает сайт «Кино-театр.ру» без уточнения причин.

Выпускница театроведческого факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии начала свою карьеру в театре, затем работала редактором на Свердловской киностудии. Её кинодебют состоялся в 1993 году в фильме Владимира Хотиненко «Макаров», где она снималась вместе с Сергеем Маковецким, Еленой Майоровой и Ириной Метлицкой.

Штеренгарц сыграла в таких проектах, как «Каникулы в зазеркалье», «Вечерний звон», «Следствие ведут знатоки. Десять лет спустя», а также написала сценарий для картины «Из отголосков далекой речи». Как кастинг-директор она много лет сотрудничала с режиссером Владимиром Хотиненко, а самым масштабным проектом в её карьере стал сериал «Гибель империи» с 500 действующими лицами.

На должности кастинг-директора Ирина работала около 30 лет. В одном из интервью Штеренгарц вспомнила, как утверждала Елизавету Арзамасову на роль в драме «Поп». Актрисе тогда было 13 лет, а ее героине — 16. На кастинг пригласили студенток театральных вузов, но Арзамасова с большим драматизмом прочитала стихи Игоря Северянина, и ее утвердили на роль, несмотря на юный возраст.

