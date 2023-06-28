Актриса эротического фильма «Эммануэль» Изабель Лакамп скончалась после борьбы с раком

Актриса и писательница Изабель Лакамп умерла в возрасте 68 лет после борьбы с онкологическим заболеванием.

Об этом друг артистки Бруно Дусей сообщил изданию News In France.

Лакамп стала известна после роли в фильме «Эммануэль: Антидевственница» 1975 года, который является продолжением картины «Эммануэль». Актриса также принимала участие в съемках фильмов «Сад пыток», «Адский поезд» и «Мраморное сердце» и сериале «Расследования комиссара Мегрэ».

Лакамп также озвучивала Джози Паккард в сериале «Твин Пикс» на французском языке.

Артистка родилась во Франции в 1954 в семье французского писателя и кореянки. У женщины также есть сын Каспар.

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