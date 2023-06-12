Почему фантазии о грубом сексе возникают у определенных типов людей и опасно ли это

О подобном обычно не говорят вслух – такие фантазии часто держат в себе, решаясь рассказать только партнеру, которому безгранично доверяют. Впрочем, есть и смельчаки, которые чуть ли не с первой встречи говорят о своих желаниях. Речь идёт о грубом сексе, куда входят связывание, практики БДСМ, игры в насильника и жертву, иногда групповой секс.

Стоит ли относиться к подобным мыслям с тревогой? По словам коуча, психолога Павла Ракова, фантазии о грубом сексе не должны беспокоить до определенного момента – пока они не становятся навязчивыми. Раков убежден, что и у мужчин, и у женщин, мечтающих о грубых постельных утехах, имеется нечто общее.

«Есть как минимум пять типов людей, которых часто посещают фантазии о жестоком интиме», - подчеркивает он.

1. Контролирующие всё

Люди, которые привыкли контролировать в своей жизни любую мелочь, часто предаются фантазиям о слишком бурных ночах, отмечает психолог. Таким образом они наконец-то могут скинуть с плеч груз постоянного мониторинга ситуации и отдаться чувствам.

«Обычно в своём воображении они исполняют роль ведомого партнёра, который подчиняется более властному. И это понятно, кому-то надо передать этот всеобъемлющий контроль», - поясняет Раков.

2. Жившие с властными родителями

Когда в семье родители авторитарны, то секс – становится табу. И не только интим, как процесс, но даже разговоры о нём. Так что фантазия о грубой любви (обычно в роли жертвы) вполне нормальна, считает эксперт. В ней бывший ребёнок словно оправдывается перед родителями и той установкой, что они заложили ещё в детстве.

«Мам, пап, это не я! Секс – это плохо, просто меня заставили!».

3. Лидеры по жизни

Бизнес-вумен и уверенные в себе мужчины тоже не против отыграть сюжет с властным доминантом и подчинённым. Иногда они берут на себя роль последнего, но порой продолжают лидировать, как и в реальности. Всё зависит от их настроения, успеха или провала в данный момент жизни.

4. Вечные подчинённые

Люди, часто попадающие в зависимость, любят примерять на себя роль жертв. Часто мечты о насилии накладываются на личную травму, и требуется длительная работа с психотерапевтом, чтобы наладить нормальный контакт с окружающими. Впрочем, встречаются и те, кто видит себя с другой стороны баррикад – в роли мучителя.

«В любом случае стоит разобраться в своём внутреннем конфликте, чтобы фантазии о жестоком сексе не претворялись в жизнь. Сначала стоит научиться выстраивать крепкие отношения с партнёром, а потом уже переходить к более интересным развлечениям», - советует Раков.

5. Пересмотревшие порно

Увы, порнографию со счетов в этом вопросе не сбросить. Многие мужчины (да и женщины тоже), посмотрев массу фильмов для взрослых, начинают мечтать о подобных сюжетах. Осторожнее! Все «трюки» в кино исполняют актёры, это великая иллюзия, что женщины сами ищут насильника и идут к нему в крепкие объятья. К тому же, часто такие сюжеты донельзя романтизированы. В общем, равняться на экранную иллюзию – не лучшее, чем вообще можно заняться в интимной жизни.