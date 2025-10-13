Не желает отягощать себя финансовыми проблемами: Филипп Киркоров отказался от наследства умершего отца

Певец Филипп Киркоров отказался от наследства отца после его смерти весной этого года. Артист до сих пор не заявил права на имущество Бедроса Киркорова. Об этом сообщает mk.ru.

По информации издания, за полгода со дня кончины артиста ни Филипп Киркоров, ни другие родственники не изъявили желание получить его наследство. Кроме того, решить имущественный вопрос могла вторая жена Бедроса Киркорова, но она умерла тремя месяцами ранее, в декабре 2024 года. Остается загадкой, почему сын певца не стремится обращаться к нотариусам.

Причин такого решения Филиппа Киркорова может быть несколько. Исполнитель хита «Единственная моя» мог не знать о сроках вступления в наследство. Примечательно, что уже после смерти отца на артиста подали иск от имени Федеральной налоговой службы из-за долгов покойного. В этом случае, вероятно, певец не желает отягощать себя финансовыми проблемами близкого человека. Наконец, Бедрос Киркоров мог еще при жизни переоформить все имущество на сына, поэтому артист и не проявляет интерес к наследству.

С момента смерти певца прошло уже полгода, в течение которых его сын или другие родственники могли бы инициировать открытие наследственного дела. Однако этого так и не произошло. Источник отмечает, что при желании Филипп Киркоров сможет восстановить право на наследство через суд. Для этого нужно предоставить доказательства уважительных причин пропуска.

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта 2025 года в возрасте 92 лет от остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Филипп Киркоров не скрывал, что трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству: «Такова доля артиста, все это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чем не подозревать».

