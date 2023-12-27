Актера южнокорейского фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым в машине, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, тревогу о пропаже актера Ли Сон Гюна забила его супруга, которая рассказала полицейским, что мужчина долгое время не возвращается домой. В результате, тело 48-летнего актера нашли в автомобиле рядом с Центральным парком Сеула.

Отмечается, что Сон Гюн мог покончить с собой из-за проблем в жизни — накануне его поймали с наркотиками. Сам мужчина утверждал, что запрещенные вещества ему подкинула бармен для шантажа. Согласно законодательству Южной Кореи, употребление запрещенных веществ карается тюремным сроком от четырех месяцев до 14 лет.

Напомним, Ли Сон Гюн сыграл роль Натана в фильме «Паразиты». Картина получила Золотую пальмовую ветвь и премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Одна жизнь, чтобы жить» Камар де лос Рейес умер в 56 лет.