Актера Владимира Алферова могут похоронить в Болгарии как безродного

Актера из «Солнечного удара» Владимира Алферова могут похоронить в Болгарии как безродного. Дело в том, что у него не осталось живых родственников, из-за этого его тело уже месяц находится в морге. Об этом сообщила невеста артиста в беседе с aif.ru.

По словам Людмилы, она не может забрать тело, так как они с Владимиром не успели пожениться. По закону она ему никто. А других близких у него не было. Чтобы найти хотя бы дальних родственников актера, власти Болгарии направили запрос в Узбекистан. Однако если ответ придет отрицательный, то его могут похоронить как безродного.

«Местные власти могут позволить похоронить друзьям по заявлению или сами как невостребованного похоронят. А может и будет дальше лежать. Это никто не может сказать. Знаете, это так больно, скоро 40 дней будет, а он так и не похоронен», - заявила невеста Алферова.

Напомним, что Людмила не исключает криминальный след в смерти любимого. Она считает, что его могли убить. Женщина рассказала, что незадолго до смерти в окружении Владимира появились подозрительные люди, которые могли его отравить.

Ранее невеста Владимира Алферова объяснила, зачем кому-то понадобилось убивать актера.