Актер Юра Борисов отменил съемки в Голливуде, чтобы приехать на похороны отца. Об этом сообщает StarHit.

Журналистам стало известно о смерти отца Юры Борисова — Александра. Мужчина тяжело болел последние годы жизни и скончался несколько дней назад. Семья актера приняла решение кремировать его отца.

Чтобы проводить родственника в последний путь, Борисову пришлось отменить текущие съемки в Голливуде и вернуться в Россию. Известно, что Александра Борисова похоронили 22 сентября. На погребении были только родственники мужчины — актер не хотел привлекать внимание журналистов и общественности к семейному горю.

Напомним, Юрий Борисов стал первым в истории российским актером, номинированным на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

