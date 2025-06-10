32-летний Юра Борисов получил главную роль в фильме британского режиссера

32-летний актер Юра Борисов сыграет главную роль в дебютном фильме британского кинорежиссера Эмили Мортимер «Деннис». Об этом сообщает издание Deadline.

Номинант премии «Оскар» исполнит роль русского поэта, который влюбляется в британскую студентку. Действие фильма будет происходить в Москве в 1990-х.

Создательница романтической драмы — номинант премии BAFTA Эмили Мортимер. «Деннис» станет ее первой режиссерской работой.

Главная женская роль в фильме достанется актрисе Элисон Оливер, звезде психологической драмы «Солтберн».

Также мы писали, что Юра Борисов сыграет Эмира Кустурицу в автобиографическом фильме сербского режиссера. Картина будет называться «Как я не снял „Преступление и наказание“».