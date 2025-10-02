Актер «Улиц разбитых фонарей» Сергей Рыбин страдал от цирроза печени. Об этом сообщает ИА Регнум.

Сегодня стало известно о смерти актера и каскадера Сергея Рыбина. Ему был 51 год. Друг артиста Александр рассказал, что Рыбин не жаловался на здоровье.

«Он всегда был стойкий, ни на что не жаловался, приходил на помощь в любой ситуации», — вспомнил он.

Однако незадолго до смерти актер попал в больницу — врачи диагностировали у него проблемы с печенью.

«Казалось, что проблем со здоровьем у него не было. А врачи ему сказали, что у него цирроз. Пока он лежал в больнице, из его палаты несколько человек скончались с таким же диагнозом. Он тогда сказал: „Я свою цистерну уже выпил, всё“», — рассказал друг Рыбина.

