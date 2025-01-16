Актер сериала «Холлиокс» Пол Данан умер в возрасте 46 лет

В возрасте 46 лет умер британский актер Пол Данан, запомнившийся зрителям по роли Сола Патрика в сериале «Холлиокс». Он скончался за несколько часов до суда по делу о наркотиках.

Новости о смерти артиста появились в сфере киноиндустрии. Представлявшая интересы Данана компания подтвердила его кончину.

«Его талант, доброта и невероятная харизма сделали его лучом света для многих. Мы просим уважать право семьи и близких на приватность в это трудное время», — пишет Daily Mail со ссылкой на представителя агентства.

Пол долгое время употреблял наркотики. Его обвиняли в хранении нескольких пакетиков кокаина и каннабиса и управлении автомобилем под влиянием наркотиков в октябре 2022 года. 16 января артист должен был явиться в суд, чтобы огласить позицию по делу.

Данан прославился благодаря роли Сола Патрика из сериала «Холлиокс». После он участвовал в проектах: Celebrity Love Island и Calum, Fran And Dangerous Danan, Big Brother и многих других.

После ухода из сериала у артиста были проблемы с работой. В итоге ему пришлось устроиться в мастерскую по ремонту телефонов, чтобы сводить концы с концами. В 2020 стал бездомным и переехал к родителям.

Ранее умерла 77-летняя актриса из сериалов «Лексс» и «Холлиокс» Дайан Лэнгон. Подробнее читайте здесь.