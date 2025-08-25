Актер Руслан Курманалиев умер на 54-м году жизни

Умер ведущий артист Кыргызского государственного молодежного театра им. Б. Кыдыкеевой Руслан Курманалиев. Ему было 53 года.

О смерти Курманалиева сообщили в министерстве культуры Киргизии. Детали не уточняются.

Руслан Курманалиев родился в феврале 1972 года в селе Пионер Киргизской ССР. Окончил Музыкальное училище имени Муратаалы Куренкеева во Фрунзе, затем учился в студии при Кыргызском государственном академическом драматическом театре. Работал в театрах «Джайсан», «Тунгуч». С 2000 года стал артистом Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой.

В кино впервые появился в 2014 году в картине «Курманжан Датка. Королева гор». Затем снялся еще в нескольких фильмах.

Является лауреатом Республиканской премии имени Болота Бейшеналиева.

